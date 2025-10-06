Подмосковные спортсмены завоевали три золотые медали на первенстве мира по самбо

Самбисты Московской области завоевали три золотые медали на первенстве мира среди юношей и девушек 16-18 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

София Полущева (Электросталь) завоевала медаль высшей пробы в весовой категории 54 кг. В финале она одержала победу над соперницей из Украины. Бронзовыми призерами стали представительницы Кыргызстана и Болгарии.

Спортсменка Дарья Еременко (Королев) стала лучшей в соревнованиях среди девушек в весовой категории 59 кг. Второе место заняла представительница Казахстана, а «бронзу» поделили самбистки из Украины и Туркменистана.

В весовой категории 64 кг среди юношей победителем стал Амин Ермолаев (Королев). В финале он одержал победу над соперником из Узбекистана. На третьей ступени пьедестала почета расположились представители Туркменистана и Казахстана.

В рамках турнира было разыграно 37 комплектов наград, за которые боролись 371 спортсмен из 34 стран. Первенство мира среди по самбо и боевому самбо проходило с 3 по 5 октября 2025 года в г. Богор (Индонезия).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.