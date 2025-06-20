Подмосковные спортсмены завоевали три медали на международном турнире по кендо

Подмосковные спортсмены стали обладателями трех медалей на международном фестивале по кендо «Звезды Белых Ночей». В копилке представителей региона одно золото и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях по традиционному японскому фехтованию приняли участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России, а также представители Беларуси, Грузии и Китая. Места на пьедестале в составе сборной Центрального федерального округа заняли спортсмены из Егорьевска Кирилл Данилов и Никита Покушев, которые выступали в юниорском первенстве. Серебряным призером стал представитель Сибирского федерального округа.

Кроме того, подмосковные спортсмены стали бронзовыми призерами в командном зачете в составе сборной ЦФО.

Помимо соревновательной части для участников и гостей фестиваля были организованы показательные выступления, мастер-классы ведущих сенсеев, а также круглые столы с участием представителей региональных и международных федераций.

Международный фестиваль кендо «Звезды Белых Ночей» проходил с 13 по 15 июня в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие более 120 спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.