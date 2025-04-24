Подмосковные спортсмены завоевали шесть наград Кубка РФ по кикбоксингу

Представители Подмосковья завоевали пять золотых и одну бронзовую медаль Кубка России по кикбоксингу в Омске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «лоу-кик» команда Подмосковья заняла второе место общекомандного зачета турнира.

На высшую ступень пьедестала Кубка России поднялись: Борис Шикунов, Александр Росихин, Захар Лапенков, Анталия Элехайзер и Мария Мурзина. Почетное третье место заняла Севда Омарова.

​Также вместе с Кубком страны в Омске состоялись всероссийские соревнования по кикбоксингу.

Представители Московской области сумели завоевать на них две награды — золотую и серебряную. Первое место занял Данил Стрелцов. «Серебро» на счету Елизаветы Барановской.

​Оба турнира прошли на базе спортивного комплекса «Омский велотрек» в городе Омск. Кубок России объединил более 1 500 спортсменов из 56 субъектов РФ.

Московскую область на Кубке страны представляли восемь спортсменов и трое на всероссийских соревнованиях. Оба мероприятия проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.