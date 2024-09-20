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Подмосковные спортсмены завоевали серебряные медали на чемпионате России по лапте

Представители Подмосковья заняли второе место на чемпионате России по лапте, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В полуфинале турнира представители Московской области взяли верх над соперниками из Воронежской области. А в заключительном матче чемпионата страны сборная Подмосковья уступила команде из Омской области, завоевав таким образом второе место.

​Также на пути к пьедесталу подмосковные игроки сумели одолеть команды Оренбургской области, Удмуртской Республики, Санкт-Петербурга и Тульской области.

​Чемпионат России по лапте прошел в городе Анапа с 9 по 16 сентября. В нем приняли участие 26 команд из 16 субъектов РФ. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.