Подмосковные спортсмены завоевали медали на Всероссийском турнире по киле

Подмосковные команды стали победителями и серебряными призерами на всероссийском турнире по киле «Богатырская сеча» в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем в детском дивизионе стала созданная в этом году ватага из Раменского муниципального округа «Спарта», которая под руководством тренера Александра Фадина впервые вышла на всероссийскую арену. Второе и третье места у детских коллективов «Ратибор» из Хакасии и «Академия регби» из Москвы.

Во взрослом дивизионе «серебро» завоевала опытная ватага «Наш дом», состоящая из профессиональных игроков из Раменского, Люберец и Чехова. Первое место заняла ватага «Энергия Урала» из Свердловской области. Бронзовым призером стали спортсмены в составе коллектива «Сурский рубеж» из Чувашской Республики.

Одиннадцатый по счету ежегодный спортивно-патриотический турнир по киле «Богатырская сеча-2025» стал самым масштабным за свою историю. В нем приняли участие 184 спортсмена в составе 24 ватаг из 10 регионов России.

Напомним, что Московскую область на соревнованиях представляли семь ватаг: «1380 килАтонн» (Дзержинский), «Любера» (Люберцы), сборная Московской области «Союз», детские ватаги «Спарта» и «Феникс» (Раменский муниципальный округ), а также участники турнира «Раменские борцы» и сборная «Наш дом».

Кила — это русская национальная спортивная игра с мячом, которая из дворовой ватаги (так в киле называется команда) доросла до Федерации килы России, распространилась на 53 региона России и на другие страны. Популярность киле принесла ее зрелищность и мужественность. Наблюдать за динамичной игрой мужчин, демонстрирующих выносливость и силу, понравилось людям разного социального положения и возраста.

Проект «Кила — национальный спорт России» стал лучшим из 5 582 проектов всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» и получил гран-при от министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева.

Всероссийские ежегодные соревнования по киле «Богатырская сеча» прошли 15 ноября 2025 года на стадионе ЦСК в Москве в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.