Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по кольцевым гонкам

Подмосковные автогонщики завоевали четыре награды на втором этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. В копилке представителей региона два золота, серебро и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Триумфатором зачета «Спортпрототип CN» стал спортсмен из Балашихи Алексей Хаиров. Он одержал победу в первой гонке и завевал серебро во второй, став лидером в общем зачете этапа. Пилот Кирилл Киракозов из Мытищ не доезжал до подиума в заездах этой же категории, но по сумме набранных очков занял третью позицию в турнирной таблице.

Еще один представитель Московской области Павел Петрухин, выступающий за команду Texol Racing, также стал победителем в первом заезде и серебряным призером второй гонки, занял итоговое первое место в зачете «Legends 600».

В классе Legends EVO молодой подмосковный пилот Вячеслав Киселев, выступающий за команду Московской области Texol Racing, стал вторым в общем зачете по результатам этапа соревнований.

Чемпионат и Кубок России по кольцевым гонкам прошли в рамках второго этапа Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом 13 и 14 июня 2025 года. В стартах приняли участие более 100 автогонщиков в разных квалификациях. Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт России».

С 20 по 22 июня на трассе в Ленинградской области пройдут гонки в зачете «Туринг-лайт», где Московскую область будет представлять действующий чемпион России по кольцевым гонкам Андрей Масленников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.