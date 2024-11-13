Подмосковные спортсмены завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по самбо

Представители Подмосковья удостоились двух бронзовых медалей на чемпионате мира по самбо в Казахстане. Российские самбисты удостоились 26 наград, из них 16 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Среди мужчин в весовой категории свыше 98 килограммов третье место занял Степан Солдатенков из городского округа Королев. На пути к пьедесталу чемпионата мира в дисциплине «спортивное самбо» подмосковный самбист одолел соперников из Белоруссии и Румынии, но в полуфинальной схватке уступил борцу из Казахстана. Ему удалось закрыть поражение в утешительной встрече за «бронзу», где Степан Солдатенков взял верх над представителем Узбекистана.

​Во второй соревновательный день впервые в истории чемпионата мира были разыграны медали в дисциплине «женское боевое самбо». Спортсменка из городского округа Воскресенск Нина Сердюк завоевала бронзовую награду, одержав победу над американской спортсменкой. Представительница Московской области выступала в весовой категории до 59 килограммов.

По итогам чемпионата мира сборная России заняла первое место в командном зачете.

​Чемпионат мира по самбо прошел в столице Казахстана городе Астана с 7 по 11 ноября. В соревнованиях приняли участие спортсмены более чем из 80 стран мира. ​

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.