Подмосковные спортсмены завоевали 6 наград Кубка РФ по бадминтону

сегодня в 16:22

Спортсмены из Подмосковья выиграли две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на Кубке России по бадминтону, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях одиночного разряда среди мужчин обладателем Кубка страны стал Артур Печенкин. Следом за ним, на втором месте, расположился еще один представитель Подмосковья Владислав Добычкин.

​В мужском парном разряде еще одна награда высшего достоинства на счету Артура Печенкина. Он выступал в тандеме с Александром Зинченко из сборной Москвы. В финале им противостоял дуэт спортсменов из Московской области Георгий Лебедев и Глеб Степаков — в их активе серебряные медали.

​Среди женских пар почетное третье место заняла подмосковная бадминтонистка Алина Бусыгина, выступающая вместе с представительницей Москвы Марией Суховой.

Также Глеб Степаков вместе с Марией Суховой удостоились серебряной награды в смешанном-парном разряде.

Кубок России по бадминтону прошел в центре бадминтона Саратова с 9 по 12 мая.

Соревнования объединили более 150 участников из 16 регионов страны.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.