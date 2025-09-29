Подмосковные спортсмены завоевали 5 медалей на этапе Кубка России по шорт-треку

Представители Московской области завоевали пять медалей на I этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях по шорт-треку. В копилке подмосковных спортсменов золото, два серебра и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Золотую медаль в рамках этапа Кубка России в женской эстафете на 3 000 м завоевал подмосковный квартет, в составе которого выступили Елена Серегина, Аделина Доколина, Анастасия Данилова и Дарья Краснокутская. «Серебро» — у команды Свердловской области, а третье место заняли спортсменки из Санкт-Петербурга.

Также Елена Серегина стала серебряным призером в личных стартах на 1 000 м среди женщин. Победителем в этих состязаниях стала спортсменка из Свердловской области, а замкнула тройку лидеров представительница Санкт-Петербурга.

Михаил Ракитин, Павел Конычев, Петр Котмаков, Никита Николаев и Александр Шульгинов в составе подмосковной команды завоевали бронзу в мужской эстафете на 5 000 м. Первое и второе места заняли сборные Санкт-Петербурга и Москвы соответственно.

Еще одну бронзовую медаль завоевала команда Московской области в смешанной эстафете на 2 000 м. В этих соревнованиях участвовали Яков Шуляк, Александр Шульгинов, Михаил Ракитин, Петр Котмаков, Анастасия Данилова, Дарья Краснокутская и Капитолина Федорова. Золото — у Санкт-Петербурга, а серебро — у команды Челябинской области.

В рамках всероссийских соревнований подмосковные спортсмены Мария Соловьева, Вероника Шарай, Алиса Руссу, Егор Чекмарев и Дмитрий Власов завоевали «серебро» в смешанной эстафете на 3000 м. На первом месте финишировала сборная Москвы, «бронзу» завоевали представители Республики Башкортостан.

I этап Кубка России и всероссийские соревнования по шорт-треку проходят с 24 по 29 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге проходит в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.