Подмосковные спортсмены завоевали 4 медали по итогам первенства мира по борьбе

Четвертую медаль в актив команды Подмосковья в составе сборной России на первенстве мира по борьбе принесла егорьевская спортсменка Алина Шевченко. По итогам турнира в копилке борцов региона два серебра и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Алина Шевченко заняла второе место в весовой категории до 68 кг. В финале она встретилась с соперницей из Турции, которая стала победителем турнира. Третье место разделили спортсменки из Индии и Кыргызстана.

Ранее в рамках мужских состязаний серебряную медаль в весовой категории до 55 кг завоевал Алибек Амиров. Бронзовыми призерами стали Дорджи Шунгурциков и Максим Аверин в весовых категориях до 55 кг и до 97 кг соответственно.

Первенство мира среди юниоров и юниорок до 24 лет по спортивной борьбе проходило с 20 по 27 октября в городе Нови-Сад (Сербия).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.