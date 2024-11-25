Подмосковные спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате России по плаванию

Пловцы Московской области завоевали четыре медали на чемпионате России. В копилке представителей региона золото, серебро и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсмен Роман Акимов стал лучшим на дистанции 200 м вольным стилем. Также подмосковный пловец стал серебряным призером в старте на 400 м вольным стилем.

Подмосковная пловчиха Дарья Рогожинова завоевала две бронзовые медали: в соревнованиях среди женщин на дистанции 200 м баттерфляем и в комплексном плавании на 400 м.

Чемпионат России по плаванию проходит с 21 по 26 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге. Участие в нем принимают около 900 спортсменов из более чем 70 регионов России. Среди пловцов разыгрываются 48 комплектов медалей.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.