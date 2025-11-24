Подмосковные спортсмены завоевали 3 медали на Кубке лиги клубного биатлона

Спортсмены из Московской области завоевали три медали на турнире «Ланта GV GOLD Кубок международной лиги клубного биатлона». В копилке команды региона «серебро» и две «бронзы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В женском масс-старте на 10 км подмосковные биатлонистки Кристина Резцова (Химки) и Анастасия Халили (Павловский Посад) заняли второе и третье места соответственно. «Золото» в этой гонке выиграла спортсменка из Ханты-Мансийска.

Бронзовым призером масс-старта на 12,5 км среди мужчин стал представитель региона Карим Халили (Сергиев Посад). Первое и второе места у биатлонистов из Алтайского края и Ханты-Мансийска.

Ланта GV GOLD Кубок международной лиги клубного биатлона проходит с 22 по 23 ноября 2025 года в Ханты-Мансийске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Участники соревнований разделены на 20 команд, которые ведут борьбу за победу в масс-старте и смешанной эстафете.

Победителем Кубка МЛКБ в прошлом году стала команда «БК Профински» в составе которой выступали Карим и Анастасия Халили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.