С 21 октября по 4 ноября в греческом городе Гераклион прошел чемпионат мира по джиу-джитсу, в котором участвуют спортсмены из 56 стран. В этом событии, собравшем 1 016 атлетов с пяти континентов, сборная России, выступающая в нейтральном статусе AIN, продемонстрировала успешные результаты. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной партии.

На чемпионате были представлены различные категории, включая Первенство мира среди юношей и девушек до 16 лет, юниоров и юниорок до 18 и 21 года, кубок мира среди мальчиков и девочек до 14 лет, а также первенство мира среди мастеров и паралимпийцев. В рамках мероприятия также прошел конгресс международной федерации джиу-джитсу (JJIF) и 1-й женский конгресс этой организации.

Спортсмены из Подмосковья внесли вклад в общий успех сборной страны, завоевав 3 медали на соревнованиях: Сергей Бидин дважды стал победителем соревнований (раздел Файтинг и Неваза.), а Александра Шонина и Артем Пирогов заняли 3 место в разделе Файтинг. Тренер спортсменов — Антон Федунов.

Российские спортсмены взяли 29 медалей: 11 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых. Этот результат позволил России занять пятое место в общем зачете.

«Мы гордимся нашими спортсменами и их достижениями на мировом уровне. Поддержка джиу-джитсу и других видов спорта — это наша приоритетная задача. Мы уверены, что такие победы вдохновят молодое поколение заниматься спортом и развивать свои таланты. Мы будем продолжать работать над созданием условий для успешного выступления наших атлетов», — сказала председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова.

Джиу-джитсу, древнее японское боевое искусство, возникшее в XVI веке, продолжает привлекать внимание благодаря своей философии и технике. В отличие от других единоборств, в джиу-джитсу акцент делается на борьбе, где используются броски, захваты, удушающие и болевые приемы, позволяющие слабому противнику одержать победу над более сильным соперником.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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