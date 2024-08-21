​Подмосковные спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате России по легкой атлетике

Спортсмены из Подмосковья на чемпионате России по легкой атлетике завоевали пять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Чемпионами страны стали: Максим Федяев в беге на 400 метров, Данил Чечела в прыжках в длину, Екатерина Ивонина в беге с препятствиями на 3000 метров. Софья Палкина в метании молота и квартет подмосковных атлетов в эстафете 4 по 400 метров — Кирилл Лютов, Владимир Лысенко, Дмитрий Разумов и Максим Федяев.

​«Было очень нелегко, конечно, хотелось пробежать лучше, но, наверное, на что готова, то и показала. Огромное спасибо болельщикам, которые меня подбадривали на финишной прямой. Я слушала голос диктора на стадионе, следила за своим временем и старалась добавлять, чтобы уложиться в олимпийский норматив. Рада, что удалось это сделать», — поделилась Ивонина.

​В шаге от золотой медали расположились: Андрей Лукин в беге на 200 метров, Владимир Лысенко в беге с барьерами на 400 метров, Тимур Моргунов в прыжках с шестом, Андрей Романов в метании молота, Владислав Панасенков в метании копья и Мария Ласицкене в прыжках в высоту.

​«Чемпионат для меня прошел успешно, мне удалось улучшить свой результат, смогла побороться с третьей попыткой. Когда стояла с девочками в секторе, вспомнила все эти эмоции, мандраж и накал борьбы. Дождик немного нам мешал, но мы справились», — отметила Мария Ласицкене.

​И на третью ступень пьедестала поднялись: Иван Афонин в беге на 100 метров, Сергей Дубровский в беге на 1500 метров, Сергей Шубенков в барьерном беге на 110 метров, Александр Добренький в метании диска, Арсений Елфимов в десятиборье, Елизавета Царева в метании молота и четверка подмосковных бегунов в эстафете 4 по 100 метров — Андрей Сапожников, Иван Афонин, Андрей Лукин и Алексей Лаптев.

В общекомандном зачете сборная Московской области заняла третье место, уступив лишь спортсменам из Москвы и Краснодарского края.

​Чемпионат России по легкой атлетике проходил с 14 по 19 августа в Екатеринбурге. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.