Подмосковные спортсмены завоевали 15 медалей на соревнованиях по конькобежному спорту

Спортсмены Московской области завоевали 15 медалей на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту. В копилке представителей региона девять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Обладателями медалей высшей пробы стали Виктория Морозова в стартах на 500 м, 1 000 м, 1 500 м и 3 000 м среди женщин, Ксения Сиразева на дистанции 500 м среди юниорок 18-19 лет. Спортсмен Михаил Казелин стал лучшим на дистанциях 500 м, 1 000 м и 1 500 м среди мужчин, а Илье Иванову не было равных в мужском старте на 5000 м.

Серебряными призерами соревнований стали Мария Сыряная на дистанции 500 м среди юниорок 18-19 лет, Софья Годованская в женском старте на 3 000 м, Егор Пронин финишировал вторым на дистанции 1000 м среди мужчин, а Даниил Чмутов занял вторую ступень пьедестала почета на дистанции 5000 м среди мужчин.

Две бронзовые медали команде принесли Екатерина Плачинда на дистанции 1 000 м среди женщин и Кирилл Родионов в старте на 1 500 м среди мужчин.

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На Призы Конькобежного центра «Коломна» проходили 6 и 7 сентября 2024 года в Коломне.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.