Подмосковные спортсмены взяли пять медалей соревнований по греко-римской борьбе

Борцы греко-римского стиля, представляющие Подмосковье, завоевали пять медалей ХII Всероссийского турнира по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова, В копилке команды две золота, одно серебро и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен Салим Казмахов (СШОР по единоборствам и Региональный центр подготовки по олимпийским видам спорта) завоевал «золото» в весовой категории до 63 кг. В финальной схватке он поборол оппонента из Дагестана. Третью ступень пьедестала почета разделили борцы из Москвы и Санкт-Петербурга.

В весовой категории до 72 кг не было равных представителю Подмосковья Темуру Кулдасову (СШОР по единоборствам и Региональный центр подготовки по олимпийским видам спорта). Серебряным призером стал спортсмен из Свердловской области. «Бронзу» поделили атлеты из Москвы и Чеченской Республики.

Серебряным призером в весовой категории до 130 кг завоевал Георгий Габеев (СШОР по единоборствам). Победителем стал представитель Севастополя, а тройку лидеров замкнули спортсмены из Новосибирской области и Дагестана.

Бронзовую награду в весовой категории до 55 кг поделили представитель Московской области Матвей Головенчиц (СШОР по единоборствам) и спортсмен из Хабаровского края. Первое и второе места заняли борцы из Пензенской области и Республики Адыгея соответственно.

Еще одну бронзовую медаль в весовой категории до 82 кг принес команде Ренат Вафобеков (СШОР по единоборствам). На третьей ступени пьедестала с ним также соседствовал спортсмен из Чеченской Республики. «Золото» и «серебро» у атлетов из Красноярского края и Нижегородской области.

ХII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова проходил с 12 по 15 сентября 2025 года в Казани (Республика Татарстан) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В турнире приняли участие 422 спортсмена из 46 регионов Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.