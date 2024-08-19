Подмосковные спортсмены взяли пять медалей на Кубке России по лыжероллерам

Представители Московской области завоевали две золотых и три бронзовые медали в активе спортсменов на втором этапе Кубка России по лыжероллерам. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Виктория Лукашова стала двукратной победительницей соревнований — она показала лучшее время в спринте 200 метров и в масс-старте на 15 км среди женщин. Также в спринте замкнула призовую тройку Екатерина Попова. Еще одна бронзовая медаль у Варвары Прохоровой в масс-старте.

Среди мужчин на третью ступень пьедестала поднялся Дмитрий Воронин в спринте.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам проходил в Екатеринбурге 17 и 18 августа.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.