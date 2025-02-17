Подмосковные спортсмены взяли две золотые медали на соревнованиях по фристайлу

Спортсмены из Московской области стали обладателями золотых медалей на международных соревнованиях по фристайлу «Кубок Чемпионов», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В мужских соревнованиях в дисциплине «акробатика» Максим Буров стал лучшим, заработав на 20 баллов больше, чем ближайший соперник. На втором месте расположился Ильдар Хакимов, который также представлял Россию на международном турнире. Замкнул тройку лидеров спортсмен из Республики Белоруссия Макар Митрофанов.

В дисциплине «акробатика-группа-смешанная» команда Россия-1 также стала лучшей. В составе коллектива выступили подмосковные фристайлисты Илья и Максим Буровы, а также спортсменка Ксения Шаронова из Республики Башкортостан. Второе и третье места заняли команды «Россия-2» и «Республика Беларусь-1» соответственно.

Международные соревнования по фристайлу «Кубок Чемпионов» в дисциплинах «акробатика» и «акробатика-группа-смешанная» проходили 14 и 15 февраля 2025 года на ГЛК «Подолино» в Ярославской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.