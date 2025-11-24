Подмосковные спортсмены взяли 5 медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона

По итогам Кубка международной лиги клубного биатлона подмосковные спортсмены завоевали пять медалей. В копилке представителей региона золото, два серебра и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальный день соревнований команда БК «Профински», в составе которой выступали Саид Каримулла Халили и Анастасия Халили стала победителем в смешанной эстафете. Серебряным призером в этом виде соревнований стала команда ЛК «Наседкина», где членом команды была Кристина Резцова.

В первый день Кубка спортсмены из Московской области завоевали три медали: «серебро» и две «бронзы».

В женском масс-старте на 10 км подмосковные биатлонистки Кристина Резцова и Анастасия Халили заняли второе и третье места соответственно. Бронзовым призером масс-старта на 12,5 км среди мужчин стал представитель региона Саид Каримулла Халили.

Все спортсмены представляют СШОР «Истина» (Истра).

Ланта GV GOLD Кубок международной лиги клубного биатлона проходил 22 и 23 ноября 2025 года в Ханты-Мансийске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Участники соревнований были разделены на 20 команд, которые ведут борьбу за победу в масс-старте и смешанной эстафете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.