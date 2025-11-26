Подмосковные спортсмены взяли 4 медали в финале Кубка России по пулевой стрельбе

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. В активе представителей региона золото, два серебра и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в соревнованиях смешанных пар в дисциплине «пневматический пистолет 10 м» завоевали спортсмены Диана Данилова (Краснознаменск) и Антон Аристархов (Ногинск). Второе место заняли представители команды Москвы, а бронзовыми призерами стала пара из Вологодской области и тандем спортсменов из Костромской области и Красноярского края.

В мужских одиночных соревнованиях в дисциплине «пневматический пистолет 10 м» Антон Аристархов занял второе место. Золотая и бронзовая медали у представителей Москвы и Бурятии соответственно.

Еще одно «серебро» подмосковной команде принесла Софья Никулина (Дмитров) в дисциплине «пневматический пистолет, соло» среди женщин. На первом месте спортсменка из Кемеровской области, а замкнула тройку лидеров представительница Омской области.

В этой же дисциплине среди мужчин Антон Аристархов стал бронзовым призером. На первой и второй ступенях пьедестала расположились спортсмены из Москвы и Кемеровской области.

Кубок России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе проходят с 19 по 28 ноября 2025 года в Ижевске в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В турнире участвуют более 200 стрелков из 35 регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.