Подмосковные спортсмены взяли 3 медали на соревнованиях среди участников СВО

Спортсмены из Московской области завоевали три медали на открытых комплексных физкультурных соревнованиях среди ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции «Кубок Защитников Отечества — Владимирская Русь 2025». В копилке представителей региона два «золота» и «серебро», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Московскую область на соревнованиях представляли 12 параатлетов участников СВО, которые выступали во всех видах программы.

По итогам соревнований подмосковные спортсмены завоевали две золотые медали в пауэрлифтинге и одну серебряную медаль в волейболе сидя.

В кубке принимали участие более 130 ветеранов СВО из 15 регионов России, которые соревновались в плавании, пауэрлифтинге, спортивном метании ножа, дартсе, настольном теннисе, пулевой стрельбе и волейболе сидя.

Открытые комплексные физкультурные соревнования среди ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции «Кубок Защитников Отечества — Владимирская Русь 2025» проходили c 2 по 4 октября в г. Ковров (Владимировская область). Соревнования организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

В июне 2025 года подмосковная команда ветеранов СВО удостоилась одной золотой и двух серебряных наград на Кубке Защитников Отечества среди сборных Центрального федерального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.