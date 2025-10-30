Подмосковные спортсмены взяли 3 медали на чемпионате мира по самбо среди мастеров

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на чемпионате мира по самбо среди мастеров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В возрастной группе среди спортсменов 45-49 лет спортсмен из Королева Алексей Стрельников стал лучшим в весовой категории до 64 кг. В финале он встретился с другим представителем сборной России. Третье место разделили самбисты из Узбекистана и Таджикистана.

В этой же возрастной категории в весе до 98 кг серебряным призером стал представитель Балашихи Михаил Суслов. Первое и третье места заняли спортсмены из Узбекистана.

«Серебро» в возрастной группе 55-59 лет завоевал спортсмен из Красногорска Вячеслав Бусыгин, который выступал в весовой категории до 79 кг. В этих соревнованиях весь пьедестал заняли представители сборной России.

Чемпионат мира по самбо среди мастеров проходил с 24 по 26 октября в г. Бухара (Узбекистан). За три дня спортсмены старше 35 лет из стран Европы, Азии и Африки разыграли 42 комплекта медалей. Российские самбисты завоевали 25 золотых наград и заняли первое место в неофициальном зачете, опередив команды Казахстана и Узбекистана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.