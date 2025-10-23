Подмосковные спортсмены взяли 3 медали на чемпионате и первенстве мира по ушу

Спортсмены из Московской области завоевали три медали на чемпионате и первенстве мира по традиционному ушу (кунгфу). В копилке представителей региона золото и два серебра, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В рамках первенства мира подмосковный спортсмен Виктор Хремчуков стал победителем в дисциплине «кунгфу-традиционное ушу шуанбин».

Еще один представитель Московской области Ильяс Хуснутдинов завоевал две серебряные медали чемпионата мира. Спортсмен занял вторые места в дисциплинах «кунгфу-традиционное ушу дуаньбин» и «кунгфу-традиционное ушу III группа чацюань».

Всего на счету российской сборной 54 медали: 23 золотых, 20 серебряных и 11 бронзовых.

Соревнования проходили с 15 по 20 октября в Эмейшань (Китай). Участниками стали более 5 000 спортсменов из 54 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.