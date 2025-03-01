Подмосковные спортсмены выиграли всероссийские соревнования по мини-лапте

Сборная Московской области второй год подряд становится победителем всероссийских соревнований по мини-лапте среди юношей и девушек 13-14 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе команды региона сыграли воспитанники спортивных школ из муниципального округа Раменский и городского округа Домодедово: Иван Самошкин, Никита Топтов, Никита Трофимов, Семен Бабин, Савелий Самошкин, Жан Капизов, Михаил Портнов и Даниил Ковга. Тренер сборной Московской области — Евгений Тынчеров.

В полуфинале турнира подмосковные спортсмены выиграли у Ростовской области, а в финале была обыграна сборная Воронежской области. Всего в турнире приняли участие команды из 15 субъектов Российской Федерации.

Всероссийские соревнования по мини-лапте среди юношей и девушек 13-14 лет прошли с 22 по 28 февраля в городе Сенгилей Ульяновской области. Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.