Подмосковные спортсмены выиграли 5 медалей на летней спартакиаде учащихся
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Представители Подмосковья на соревнованиях по гольфу в рамках XII летней спартакиады учащихся России завоевали 5 медалей. В копилке команды региона два золота, два серебра и одна бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Сборная Подмосковья, в составе которой выступали Алиса Молоканова, Елизавета Кошкина и Алина Герман, стала сильнейшей в командных соревнованиях Спартакиады. На втором месте представители Москвы, а спортсмены из Санкт-Петербурга завоевали «бронзу».
Кроме того, Елизавета Кошкина завоевала награду высшей пробы в личном первенстве, а Алиса Молоканова стала серебряным призером в этой категории. Бронзовая медаль у спортсменки из Москвы.
Юношеская сборная Подмосковья, в составе которой выступали Кирилл Дунаев, Марк Пучков и Глеб Сотников, стала серебряными призером в командном зачете. Также спортсмен Марк Пучков пополнил копилку бронзовой медалью в личном зачете.
Соревнования по гольфу в рамках XII летней спартакиады учащихся проходили с 19 по 24 августа 2024 года в гольф-клубе «Форест Хиллс» в Московской области.
XII летняя спартакиада учащихся России 2024 года проводится по 51 виду спорта. Финальные соревнования пройдут в сентябре 2024 года.
Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.
«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.