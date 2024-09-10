Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на этапе Кубка Содружества по биатлону

Подмосковные спортсмены на Кубке Содружества по биатлону завоевали три медали. В копилке представителей региона золотая, серебряная и бронзовая награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия Халили завоевала серебряную медаль в гонке преследования на 10 км среди женщин. Ранее Анастасия Халили стала обладательницей «золота» в дисциплине «спринт».

Бронзовую медаль соревнований завоевал представитель Московской области Денис Иродов, который финишировал третьим в масс-старте на 15 км среди мужчин.

По итогам первого этапа соревнований Анастасия Халили возглавила общий зачет среди женщин.

«Выходя на гонки, не знала, чего от себя ожидать. Настраивалась на лучшее, но готовилась к худшему. В целом довольна результатом, но над стрельбой надо еще поработать», — подвела итоги выступления на турнире в своих соцсетях Халили.

Московскую область на Кубке Содружества по летнему биатлону представляли 13 спортсменов. Всего в соревнованиях принимали участие 100 сильнейших биатлонистов России и Белоруссии.

Первый этап турнира проходил с 4 по 9 сентября 2024 года в Красноярске. Завершится сезон финалом в Мурманске в начале апреля 2025 года. Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.