Подмосковные спортсмены вернулись с ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре

Участников чемпионата мира по водным видам спорта торжественно встретили в аэропорту Домодедова. Среди них в Московскую область из Сингапура прилетели и представители Подмосковья Иван Гирев, Александр Бондарь и Елизавета Кузина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсмены из Московской области выиграли одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награду чемпионата мира.

​В соревнованиях по плаванию серебряный призёр Олимпиады в Токио Иван Гирев (Ленинский г. о.) удостоился двух медалей. Он завоевал золотую медаль в составе команды в комбинированной эстафете 4 по 100, а также серебро в смешанной эстафете 4 по 100 вольным стилем. Вместе с ним «золото» завоевали: Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев, Климент Колесников и Иван Кожакин. Это историческое золото для нашей страны — в данной дисциплине россияне впервые поднялись на высшую ступень пьедестала. В смешанной эстафете вместе с подмосковным спортсменом серебро получили: Егор Корнев, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Владислав Гринев, Алина Гайфутдинова и Милана Степанова. Отметим, что в финальном заплыве четверка российских спортсменов преодолела дистанцию за 3 минуты и 19,68 секунды, установив таким образом новый рекорд Европы, а лучшее время в смешанной эстафете показал квартет пловцов из США, завершив заплыв с мировым рекордом — 3 минуты и 18,48 секунды.

​«Очень много эмоций! Очень рад слышать, что меня поддерживают как в городе Видное, так и во всей Московской области. Очень приятно, что уделяется такое внимание. Думаю, что все задачи, которые я себе ставил на чемпионат мира, выполнены. Чемпионство есть! Призовое место тоже есть! Так что все круто», — поделился эмоциями Иван Гирев в ходе встречи с журналистами в аэропорту Домодедово.

​Еще один спортсмен из Московской области — призер Олимпиады в Токио Александр Бондарь (округ Красногорск) — занял третье место в синхронных смешанных прыжках с десятиметровой вышки. Он выступал вместе с Анной Конаныхиной. Победителями и серебряными призерами стали спортсмены из Китая и Южной Кореи соответственно.

​«По большому счету все у нас получилось. Мы неплохо прыгали. Конечно, всегда хочется еще лучше, хочется не ошибаться. Есть куда расти, чтобы бороться за золотые медали. Хоть мы очень давно не выступали на чемпионатах мира, но как будто никакого большого перерыва и не было. Нас хорошо встретили. Все было хорошо. Всем огромно спасибо за поддержку и поздравления. Впереди нас ждет небольшой отпуск, а затем продолжим дальше работать», — сказал Александр Бондарь, общаясь с журналистами в аэропорту.

​Подмосковная спортсменка из Электростали Елизавета Кузина вошла в пятерку лучших в смешанных прыжках с трехметрового трамплина. В паре с ней выступил Илья Молчанов.

​«Наши ребята хорошо выступили. Были, конечно, неудачи, но были и отличные результаты. Видно, что у нас очень вырос уровень плавания. Потому что раньше у нас было много неудачных выступлений в эстафетах, раньше выделялись 2-3 человека, которые могли бороться за призы, а сейчас видно, что наша команда стала намного сильней и в эстафетах мы тоже можем бороться за медали», — прокомментировал выступление своих товарищей по команде двукратный олимпийский чемпион по плаванию из Московской области Евгений Рылов.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. В последний раз российские спортсмены принимали участие в мировом чемпионате в 2019 году. В 2025 году представители нашей страны завоевали 18 медалей (6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые), выступая в четырех из шести видах спорта, представленных на турнире: плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и плавание на открытой воде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.