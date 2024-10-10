Подмосковные спортсмены стали вторыми на чемпионате России по хоккею на траве

Подмосковная команда «Динамо-Электросталь» завоевала серебряные медали чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд суперлиги сезона 2024 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче плей-офф электростальцывстретились с хозяевами турнира «Динамо-Ак Барс». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу соперников. Это было второе противостояние команд в серии до двух побед. В борьбе за третье место клуб «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) обыграл столичный «Восток» и стал серебряным призером чемпионата.

В Суперлиге 2024 года играли пять команд: «Динамо−Ак Барс» (Казань), «Динамо-Электросталь» (Московская область), «Динамо-Строитель» (Екатеринбург), «Тана» (Азов), «Восток» (Москва). Чемпионат проходит с мая по сентябрь по круговой системе (4 круга).

Финальные матчи чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд Суперлиги прошли 8 октября в Казани. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.