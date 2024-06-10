Подмосковные спортсмены стали серебряными призерами России по пляжному волейболу

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Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово 1» завоевал серебряные медали четвертого этапа чемпионата России по пляжному волейболу среди женских команд. Для подмосковного коллектива это первая награда в этом сезоне, об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче среди женских команд пара Анастасия Барсук и Дарья Павлова встретилась с командой «Локомотив 1» из Калининграда. Встреча завершилась досрочно из-за травмы подмосковной волейболистки. Таким образом ВК «Заречье-Одинцово 1» стал обладателем серебряных наград.

«Поздравляю девчонок, болельщиков и тренерский состав «Заречья» с серебром очередного этапа чемпионата России по пляжному волейболу! Отличное начало нового сезона, желаю не сбавлять обороты», — прокомментировал депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

Четвертый этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд прошел с 6 по 9 июня в Магнитогорске. Московскую область на соревнованиях представляли два коллектива «Заречье-Одинцово» — пары Анастасия Барсук/Дарья Павлова и Полина Цыганова/Елена Федчук.

Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.