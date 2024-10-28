Подмосковные спортсмены стали призерами и обладателями Кубка Анталии по голболу

Представители Подмосковья в составе сборной России заняли призовые места на международном турнире по голболу в Турции среди мужских и женских команд — «Кубок Анталии», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях в городе Кемер сборная России была представлена двумя мужскими и двумя женскими командами. В их составе сыграли три подмосковных голболиста.

​Среди мужских команд первое место завоевала сборная России, обыграв в финале хозяев турнира — команду Турции. В составе национальной сборной сыграл спортсмен из Московской области Александр Виноградов. Кроме того, команде второго состава сборной России удалось замкнуть призовую тройку. Подмосковный игрок Юрий Лящук, выступающий за «сборную России-2», выиграл бронзовую медаль.

В турнире среди женских команд оба российских коллектива вышли в финал, где сильнее оказался основной состав национальной сборной нашей страны. Игрок сборной Московской области Алиса Хрусталева завоевала серебряную награду. Она выступала за «сборную России-2». Почетное третье место на счету спортсменок из сборной Турции.

​«Женская сборная России впервые за три года вернулась на международную арену. Это событие стало для нас значимым шагом вперед за столь долгий перерыв в интернациональных соревнованиях. Наша команда проявила невероятную сплоченность и боевой дух. Особенно хочу отметить, как мы работали вместе и поддерживали друг друга на площадке. Турнир также стал отличной возможностью для обмена опытом с другими командами и укрепления наших спортивных связей. Мы встретили сильных соперников, и каждая игра была ценным уроком, который поможет нам расти и развиваться в будущем. Я хочу выразить благодарность организаторам за высокий уровень проведения соревнований и теплый прием. Это только начало нового этапа для нашей команды, и мы будем стремиться к еще большим достижениям на международной арене», — поделилась эмоциями Алиса Хрусталева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.