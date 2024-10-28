Подмосковные спортсмены стали призерами и обладателями Кубка Анталии по голболу
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Представители Подмосковья в составе сборной России заняли призовые места на международном турнире по голболу в Турции среди мужских и женских команд — «Кубок Анталии», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
На соревнованиях в городе Кемер сборная России была представлена двумя мужскими и двумя женскими командами. В их составе сыграли три подмосковных голболиста.
Среди мужских команд первое место завоевала сборная России, обыграв в финале хозяев турнира — команду Турции. В составе национальной сборной сыграл спортсмен из Московской области Александр Виноградов. Кроме того, команде второго состава сборной России удалось замкнуть призовую тройку. Подмосковный игрок Юрий Лящук, выступающий за «сборную России-2», выиграл бронзовую медаль.
В турнире среди женских команд оба российских коллектива вышли в финал, где сильнее оказался основной состав национальной сборной нашей страны. Игрок сборной Московской области Алиса Хрусталева завоевала серебряную награду. Она выступала за «сборную России-2». Почетное третье место на счету спортсменок из сборной Турции.
«Женская сборная России впервые за три года вернулась на международную арену. Это событие стало для нас значимым шагом вперед за столь долгий перерыв в интернациональных соревнованиях. Наша команда проявила невероятную сплоченность и боевой дух. Особенно хочу отметить, как мы работали вместе и поддерживали друг друга на площадке. Турнир также стал отличной возможностью для обмена опытом с другими командами и укрепления наших спортивных связей. Мы встретили сильных соперников, и каждая игра была ценным уроком, который поможет нам расти и развиваться в будущем. Я хочу выразить благодарность организаторам за высокий уровень проведения соревнований и теплый прием. Это только начало нового этапа для нашей команды, и мы будем стремиться к еще большим достижениям на международной арене», — поделилась эмоциями Алиса Хрусталева.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.