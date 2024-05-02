Подмосковные спортсмены стали победителями фестиваля РФС «Стальная воля»

Команда Московской области триумфально выступила на Всероссийском фестивале для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля», завоевав золото, серебро и бронзу турнира в трех дисциплинах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Юношеская сборная региона стала победителем в соревнованиях по мини-футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Добавим, что лучшим игроком турнира стал подмосковный спортсмен Данила Вертипорох.

Вторую ступень пьедестала почета заняли спортсмены Московской области, выступавшие в категории лиц с заболеванием ЦП среди юношей. «Бронзу» сборной региона принесли также спортсмены с заболеванием ЦП в соревнованиях среди мужчин.

В этом году в фестивале участвовали команды из 31 региона. Спортсмены состязались в семи дисциплинах: футбол лиц с заболеванием ЦП (мужчины и юноши), футбол ампутантов (мужчины), футбол глухих (мужчины и юноши), мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши), мини-футбол слепых (В1) среди мужчин, женщин и юношей, футбол на электроколясках и трансплант-футбол (футбол среди людей с пересаженными органами и/или на диализе).

Впервые в турнире приняли участие команды из Казахстана и Белоруссии.

«Стальная воля» — первый в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнования являются инструментом социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в общество. Турниры «Стальная воля» проводятся третий год подряд, в 2023 году их участниками стали 2,4 тыс. человек.

Всероссийский фестиваль проходил в Федеральной территории «Сириус» с 24 по 27 апреля 2024 года. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.