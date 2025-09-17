Подмосковные спортсмены стали чемпионами мира по армрестлингу

Представители Подмосковья удостоились двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой награды чемпионата мира по армрестлингу в Болгарии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Сразу две медали в весовой категории до 70 килограммов удалось завоевать Александру Шапкину из городского округа Серпухов. В соревнованиях по борьбе на левой руке он занял первое место, одолев соперника из Канады. Также он стал вторым в соревнованиях на правой руке. В заключительном противостоянии россиянин уступил спортсмену из сборной Испании.

​Еще одну награду высшего достоинства для Подмосковья добыл Геннадий Пушкин из Волоколамского муниципального округа. Он выступал в борьбе на левой руке в весе до 90 килограммов. В финале армрестлер из Московской области нанес поражение представителю Норвегии.

​Кроме того, Ярослав Горячев из муниципального округа Лотошино замкнул тройку призеров турнира в весе до 55 килограммов на правой руке. Отметим, что в данной весовой категории чемпионом мира стал россиянин Абдуллах Байкулов.

​Чемпионат мира по армрестлингу проходит в городе Албена (Болгария) с 10 по 23 сентября. В турнире принимают участие свыше 1 500 спортсменов более чем из 50 стран мира. Честь Московской области отстаивали три армрестлера, каждый из них поднялся на пьедестал почета мирового чемпионата.

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.