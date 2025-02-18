Подмосковные спортсмены с ОВЗ взяли бронзу на чемпионате России по армрестлингу
Фото - © Пресс-служба администрации Подольска
Трое спортсменов из Подольска взяли бронзу на чемпионате России по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Орле, сообщает пресс-служба администрации округа.
В турнире приняли участие 160 спортсменов из 29 регионов страны. Подольчане заняли три призовых места.
Андрей Фирсов, обойдя соперников из Татарстана, Красноярского края, Самары, Перми, показал третий результат.
У женщин бронзовым призером стала подольчанка Татьяна Вязмитина, выиграв в двух поединках.
Среди юниоров третье место занял Евгений Шавловский. Он одержал победу в четырех из шести поединках и выполнил норматив мастера спорта.
После этого, в сентябре подольчане выступят в составе сборной России на чемпионате мира по армрестлингу среди лиц с ПОДА, который пройдет в Болгарии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.