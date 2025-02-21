Подмосковные спортсмены принимают участие в чемпионате и первенстве России по муайтай

Представители Подмосковья принимают участие в чемпионате и первенстве России по муайтай в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Московскую область представляют 13 спортсменов из Серпухова, Люберец, Краснознаменска, Солнечногорска, Сергиева-Посада, Орехово-Зуева, Подольска и Одинцова. Среди подмосковных участников есть победители первенства мира Динияр Садиков и Яна Еремина. Всего в турнире принимают участие сильнейшие спортсмены из 45 регионов России.

​По результатам финальных поединков определится состав сборной России, который представит нашу страну на майском чемпионате мира в Турции и на первенстве мира в ОАЭ в сентябре.

​Чемпионат и первенство России по муайтай проводится во Дворце игровых видов спорта города Екатеринбург и завершится 22 февраля. Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.