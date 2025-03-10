Подмосковные спортсмены показали отличные результаты на лыжном марафоне в Рязани

8 марта 2025 года на базе БК Алмаз в Рязани состоялся VII лыжный марафон Экопарк-Алмаз SKI, в котором приняли участие лыжники со всей страны, включая как любителей, так и профессионалов. Марафон стал значимым событием для любителей зимних видов спорта и собрал множество участников, готовых преодолеть дистанции различной сложности, сообщает пресс-служба администрации округа Зарайск.

От города Зарайск в соревнованиях выступили два представителя лыжного клуба SKI-ZAR — Алексей Кузьмин и Екатерина Антропова. Оба спортсмена успешно справились с дистанцией в 40 км, демонстрируя отличную физическую подготовку и упорство.

Алексей Кузьмин показал достойный результат, заняв 16 место среди мужчин, что свидетельствует о его высоком уровне мастерства и настойчивости. Екатерина Антропова, в свою очередь, стала первой в своей возрастной категории среди женщин, продемонстрировав выдающееся мастерство и стремление к победе.

«Участие в марафоне — это не только возможность проверить свои силы, но и отличный способ поддерживать физическую форму и наслаждаться природой», — отметил Алексей Кузьмин после финиша.

Организаторы марафона отметили высокий уровень соревнований и активное участие спортсменов из разных регионов страны. Успех зарайских лыжников стал гордостью для местного сообщества, и их достижения вдохновляют других спортсменов на новые свершения.

Соревнования прошли в дружеской атмосфере, и участники получили массу положительных эмоций. В дальнейшем спортсмены из Зарайска планируют участвовать в других соревнованиях, продолжая развивать лыжный спорт в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.