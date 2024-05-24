Подмосковные спортсмены и их семьи примут участие в параде-шествии на ВДНХ

Спортсмены и спортивные семьи Московской области во главе с флагоносцем, шестикратным чемпионом России по гандболу Кириллом Котовым пройдут 25 мая единой колонной на спортивном параде-шествии на ВДНХ. Мероприятие организовано движением «Здоровое Отечество» на площадке Международной выставки-форума «Россия», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортивный парад-шествие приурочен к 105-летию проведения первого парада спортсменов на Красной площади. В мероприятии примут участие 30 спортивных федераций и обществ, а также чемпионы и легенды российского спорта, такие как: четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по спортивный гимнастике Никита Нагорный, серебряный призер Олимпийский игр Дарья Нагорная, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк.

В ходе мероприятия гости Выставки смогут понаблюдать за лучшими спортивными достижениями прошлого, настоящего и будущего.

После торжественного построения в шествии примут участие более 2 тыс. спортсменов. Кроме того, его участниками станут представители паралимпийского движения.

Колонны шествия возглавят именитые спортсмены, они же проведут зарядку и представят свои федерации. Завершится событие праздничным концертом.

Идею возрождения спортивных парадов на Красной площади поддержал президент РФ Владимир Путин.

Первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча — системы военной подготовки советских граждан — состоялся на Красной площади в 1919 году. С 1931 года парады физкультурников на главной площади страны проходили в присутствии руководства страны, в них принимали участие тысячи человек.

Традицию проведения парадов прервала Великая Отечественная война. Следующий такой парад на Красной площади состоялся в августе 1945 года, а в 1946–1954 годах всесоюзные парады физкультурников ежегодно проводились на стадионе «Динамо». С середины 1950-х годов и вплоть до распада СССР маршами физкультурников открывались демонстрации на Красной площади Москвы в дни празднования 1 Мая и годовщины Октябрьской революции 7 ноября.

Мероприятие проводится в соответствии с целямифедерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.