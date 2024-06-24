Подмосковные спортсменки завоевали золото и серебро чемпионата по пляжному самбо

Самбистки из Подмосковья завоевали одну золотую и одну серебряную медали чемпионата России по пляжному самбо. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В личном зачете чемпионкой страны в весовой категории до 59 кг стала Эльмира Кахраманова из г. о. Мытищи. В финальной схватке она одержала победу над Екатериной Цыберт из Свердловской области. В сентябре 2024 года подмосковная самбистка будет представлять страну на чемпионате мира по пляжному самбо в Марокко.

В весовой категории до 72 кг спортсменка из Можайского г. о. Карина Черевань завоевала серебряную медаль чемпионата, уступив в завершающей схватке Екатерине Оноприенко из Свердловской области.

«После операций и травм я только-только восстановилась и мне разрешили вставать на ковер. Мы решили первым турниром съездить сразу на чемпионат и поставить себе высокую планку, потому что, чем сложнее, тем больше настроя двигаться дальше. Мы активно готовились, много тренировались, тренер оказывал мне огромную поддержку. Конечно же, хотелось первого места, я сделала все возможное для этого, будем стараться дальше, будем работать. Самбо на песке — очень интересный вид спорта. Я получила огромное удовольствие в процессе. Я думаю, данный вид спорта ждет огромное будущее», — поделилась впечатлениями Карина Черевань.

Обе спортсменки представляют региональный центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

По итогам соревнований в общекомандном зачете женская сборная Московской области заняла второе место.

Чемпионат России по пляжному самбо среди мужчин и женщин старше 18 лет прошел с 21 по 22 июня 2024 года в г. Верхняя Пышма (Свердловская обл). Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.