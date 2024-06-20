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Подмосковные спортсменки завоевали две медали на соревнованиях игр БРИКС по борьбе

Спортсменки из Подмосковья завоевали золотую и серебряную медали на мультиспортивных международных соревнованиях «Игры стран БРИКС» по спортивной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Вусала Парфианович стала лучшей среди спортсменок в весовой категории до 68 кг. Серебряную медаль завоевала Юки Рао из Китая, а бронзовым призером стала Анна Садченко из Белоруссии.

Марина Симонян завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг. В финале она уступила белорусской спортсменке Алесе Гетмановой. «Бронза» у Винруи Хай из КНР.

Таким образом, на счету спортсменов из Московской области на Играх БРИКС уже 46 медалей– 24 золотых, 15 серебряных и 7 бронзовых.

Мультиспортивные международные соревнования «Игры стран БРИКС» по спортивной борьбе проходили 18 и 19 июня 2024 года в г. Казань (Республика Татарстан).

Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивныесоревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.