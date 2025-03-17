Подмосковные спортсменки завоевали две медали чемпионата мира по боксу в Сербии

Представительницы Подмосковья в составе сборной России Юлия Чумгалакова и Елена Бабичева стали призерами чемпионата мира по боксу среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории 48 кг Юлия Чумгалакова завоевала серебряную медаль. В финале она встретилась с соперницей из Казахстана, которая оказалась сильнее. Бронзовыми призерами в весовой категории 48 кг стали представительница КНДР и Узбекистана. На пути к пьедесталу почета спортсменка из городского округа Домодедово в четвертьфинале соревнований единогласным решением судей одержала победу над представительницей Марокко. В полуфинале чемпионата мира россиянка встретилась со спортсменкой из Узбекистана и также показала лучший результат.

Вторая представительница региона в составе национальной сборной Елена Бабичева стала бронзовым призером в весовой категории 63 кг. Первое и второе места соответственно заняли спортсменки из Казахстана и Тайланда. Еще одна бронза у представительницы Вьетнама. В ходе соревнований спортсменка из городского округа Королев в ¼ стадии финала нанесла поражение сопернице из Нидерландов. В поединке за выход в финал Елене Бабичевой противостояла представительница Казахстана, которая в итоге стала победителем турнира.

Сборная России стала победителем в общем медальном зачете. Команда завоевала семь медалей, из которых четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходил с 8 по 17 марта 2025 года в г. Ниш (Сербия). Участниками стали спортсменки из России, Казахстана, Турции, КНДР, Сербии, Северной Кореи, Марокко, Тайланда, Ирландии, Узбекистана, Словакии, Вьетнама, Белоруссии и Молдовы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.