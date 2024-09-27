Подмосковные спортсменки завоевали 2 золота на чемпионате Азии по пауэрлифтингу

Представительницы Подмосковья стали обладательницами двух золотых медалей на чемпионате и первенстве Азии по жиму и жиму классическому, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем чемпионата Азии с результатом 90 кг в весовой категории до 52 кг стала Елизавета Никитина из Мытищ. Второе «золото» в составе сборной России завоевала также мытищинская спортсменка Ульяна Суслова. В рамках первенства Азии она показала результат 104 кг в весовой категории до 63 кг, а также установила мировой рекорд в возрастной группе до 18 лет.

Чемпионат и первенство Азии по жиму стали первыми международными соревнованиями для российских пауэрлифтеров после долгого перерыва.

Чемпионат и первенство Азии по жиму и жиму классическому проходили с 20 по 25 сентября в Бишкеке (Киргизия).

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.