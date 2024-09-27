Подмосковные спортсменки завоевали 2 медали на первенстве РФ по гребному спорту

Спортсменки из Московской области завоевали две бронзовые медали на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок в дисциплине «академическая гребля», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В дисциплине «четверка без рулевого» подмосковная команда в составе Миланы Романовой, Ксении Чернышовой, Ксении Чуркиной и Анастасии Середы замкнули тройку лидеров. На первом месте квартет из Санкт-Петербурга, а на втором — спортсменки из Нижегородской области.

Еще одну «бронзу» завоевали Наталия Холопова, Полина Лифантьева, Мария Макарова, Валерия Леонидова, Полина Белова, Софья Крутикова, Елизавета Литвиненко, Виктория Соловьева и Анна Русскова на позиции рулевого в дисциплине «восьмерка с рулевым». Первое и второе места заняли команды Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.

На старт соревнований вышли 350 спортсменов из 19 регионов России. Состязания проходили в классах одиночка, двойка парная, двойка без рулевого, двойка парная легкого веса, четверка без рулевого, четверка с рулевым, четверка парная, четверка парная легкого веса и восьмерка с рулевым.

Первенство России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет проходило с 23 по 27 сентября 2024 года в Ростове-на-Дону.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.