Подмосковные спортсменки взяли две медали на Всероссийских соревнованиях по гольфу

Представительницы Московской области завоевали золотую и серебряную медали Всероссийских соревнований по гольфу «АГР Форест Хиллс Кап 2025», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителем турнира стала Нина Пегова, а второе место заняла Алиса Молоканова. Замкнула тройку лидеров женского зачета соревнований представительница Москвы.

«Поскольку погода была очень сложная, с ветром и дождем, приходилось принимать необычные решения, что внесло интригу в окончательный результат. Я получила удовольствие от поля, общения и гольфа в целом», — рассказала победительница турнира Нина Пегова.

Отметим, что еще одна представительница Московской области Екатерина Малахова стала четвертой.

Кубок АГР — это серия турниров, учрежденная ассоциацией гольфа России в 2022 году. Серия состоит из трех отборочных этапов и финала, который пройдет на поле гольф-клуба «Пестово». Турнир в Пестово имеет международный статус. В прошлом году победу в женском зачете также одержала Нина Пегова, а Алиса Молоканова завоевала бронзу.

Всероссийские соревнования по гольфу прошли с 23 по 25 июня 2025 года в д. Матвейково (Московская область) на территории гольф-клуба «Форест Хиллс» в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.