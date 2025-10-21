Подмосковные спортсменки взяли две медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию

Спортсменки из Московской области завоевали две медали всероссийских соревнований по фехтованию на рапирах среди юниорок. Представительницы региона стали обладательницами золотой и серебряной награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финальном поединке соревнований в рамках личного первенства до 21 года на дорожке встретились две подмосковные спортсменки, воспитанницы Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Стефания Часовникова и Милана Левчук. В итоге обладательницей золотой медали стала Стефания Часовникова, а Милана Левчук заняла второе место. Третью ступень пьедестала почета поделили представительницы Москвы и Санкт-Петербурга.

Всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди юниорок прошли 18 и 19 октября 2025 года в Химках на базе центра фехтования Ильгара Мамедова. Турнир организован в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.