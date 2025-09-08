Подмосковные спортсменки взяли две медали на первенстве России по вольной борьбе

Подмосковные спортсменки завоевали две золотые медали на первенстве России среди юниорок до 24 лет по вольной борьбе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории 53 кг лучшей стала представительница региона Екатерина Карпушкина (Чехов). На втором месте расположилась спортсменка из Москвы, а на третью ступень пьедестала почета поднялись атлетки из Республики Дагестан и Краснодарского края.

Еще одна спортсменка из Московской области Алина Шевченко (Егорьевск) завоевала золотую медаль в весовой категории 68 кг. Второе место заняла представительница Санкт-Петербурга. Замкнули тройку лидеров участница первенства из Рязанской области и Республики Коми.

Первенство России среди юниорок до 24 лет по вольной борьбе проходило с 6 по 7 сентября 2025 года в Москве в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.