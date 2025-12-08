Подмосковные спортсменки взяли 7 медалей на чемпионате России по боксу среди женщин

Сборная Московской области завоевала семь медалей на 26-м чемпионате России по боксу среди женщин, В копилке сборной Подмосковья три «золота», одно «серебро» и три «бронзы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В весовой категории 48 кг спортсменка из Домодедово Юлия Чумгалакова повторила результат прошлого года и стала шестикратным чемпионом России по боксу. В решающем поединке она одержала победу единогласным решением судей над соперницей из Челябинской области.

По итогам чемпионата России подмосковная спортсменка удостоена специального приза «За лучшую технику».

«Я счастлива, что я взяла шестую золотую медаль на чемпионате России. Это наша общая заслуга вместе с командой. И победу я посвящаю себе и команде!», — сказала после награждения Юлия Чумгалакова.

В весовой категории 57 кг лучшей стала спортсменка из Химок Людмила Воронцова. В упорном бою, единогласным решением судей, она одержала победу над серебряным призером чемпионата Европы, бронзовым призером Боливарианских АЛБА игр, четырехкратным чемпионом России Кариной Тазабековой из Санкт-Петербурга.

«Гештальт закрыт, в 2023 году у меня не получилось забрать золото. Конечно, это сидело у меня в голове. Все прошло в отличном настроении, «потанцевали» в ринге. Соревнования — это всегда большой праздник. И здесь мы можем проявить все, что нарабатывали на тренировках», — сказала Людмила Воронцова.

Третье «золото» команде принесла одинцовская спортсменка Дарима Сандакова, которая выступала в весовой категории 70 кг. Единогласным решением судей она одержала победу над соперницей из Кемеровской области и стала пятикратным чемпионом России по боксу.

«Эмоции непередаваемые, я очень счастлива. Это результат тяжелого и упорного труда, очень хорошие соперницы. Я всем очень благодарна, особенно своему тренеру. Победу посвящаю своим родителям», — сказала Дарима Сандакова.

Единственное «серебро» чемпионата команде Московской области принесла Елена Бабичева, ставшая второй в весовой категории 63 кг. Спортсменка из Королева в равном бою раздельным решением судей уступила серебряному призеру Боливарианских АЛБА игр, чемпиону России Надежде Голубевой (Краснодарский край).

Бронзовые медали турнира завоевали Карина Бабаназарова (Дмитров) в весовой категории 57 кг, дебютантка чемпионата России Арина Варсанян (Королев) в весовой категории 63 кг и Дарья Панова (Электросталь) в весовой категории 75 кг.

Отметим, что по итогам чемпионата команда Московской области вошла в тройку лидеров по количеству наград.

26-й чемпионат России по боксу среди женщин проходил с 29 ноября по 5 декабря в столице Башкортостана Уфе в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В нем приняли участие 163 спортсменки из 48 регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.