Подмосковные спортсменки стали призерами чемпионата и первенства России по конному спорту

Представительницы Московской области заняли призовые места на двух главных турнирах сезона в конном спорте — первенстве и чемпионате России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В личных соревнованиях по выездке в рамках первенства России золотую медаль завоевала Яна Белякова из Красногорска. Спортсменка из Московской области набрала 72,420 баллов, опередив ближайшую преследовательницу из сборной Санкт-Петербурга на 0,215 балла.

В командных соревнованиях по выездке на первенстве страны первое место заняла сборная Московской области: Яна Белякова (г.о. Красногорск), Варвара Бушуева (поселок Отрадное г. о. Красногорск) и Софья Седакова (г.о. Подольск). На счету подмосковных всадниц 136,641 баллов, что на 2,693 балла больше, чем у команды из Санкт-Петербурга. Замкнула тройку призеров сборная Москвы — 133,384 баллов.

Кроме того, на чемпионате России в дисциплине «троеборье» бронзовой награды удостоилась Дарья Селиваненко из городского округа Солнечногорск — 46,3 балла.

​Первенство России по конному спорту проходило с 9 по 15 сентября в деревне Горки Сухаревские Дмитровского муниципального округа, а чемпионат России по конному спорту состоялся с 10 по 14 сентября в Свердловской области. Оба турнира проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.