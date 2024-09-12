Подмосковные спортсменки стали чемпионками мира по пожарно-спасательному спорту

В городе Харбин Китайской Народной республики завершился Чемпионат Мира по пожарно-спасательному спорту, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

За звание лучших боролись более 200 участников из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Австрии, Азербайджана, Ирана, Камеруна, Монголии, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана, Чехии, Словакии и Болгарии. Россию представляли мужская и женская сборные МЧС России. Команды соревновались в четырех дисциплинах: полосе препятствий, пожарной эстафете, боевом развертывании и подъеме по штурмовой лестнице (на 4 этаж — для мужчин, 2 этаж — для женщин).

В четырехдневной борьбе победу в общем зачете у женщин завоевала сборная команда России, в составе которой выступали две представительницы Московской области: Мария Катасева и Анжелика Малинина. Анжелика также стала Чемпионкой Мира в пожарной эстафете и серебряным призером в боевом развертывании.

В мужском комплексном зачете сборная России, с представителем Подмосковья Артемом Малининым в составе, стала третьей на мировом форуме. Артем, к сожалению, получил травму на полосе препятствий и выбыл из борьбы.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.