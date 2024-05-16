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Подмосковные спортсменки одержали победы в Международном турнире по ММА

Представительницы городского округа Лыткарино Ирина Чернышова и Екатерина Яр завершили победами свои бои в рамках Международных соревнований по профессиональным смешанным боевым единоборствам «Сибирский Легион: Ультиматум», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ирина Чернышова одолела соперницу из Санкт-Петербурга Екатерину Алексееву болевым приемом на руку в первом раунде противостояния. Бой проходил в весовой категории до 61 кг.

​Еще одна подмосковная спортсменка Екатерина Яр взяла верх над именитой представительницей Новосибирска Юлией Островерховой. Встреча состоялась в рамках весовой категории до 52 кг и завершилась в пользу Екатерины Яр, которой удалось досрочно завершить поединок удушающим приемом во втором раунде. Для опытной сибирской спортсменки это лишь второе поражение в карьере при 9 победах.

​Турнир «Сибирский Легион: Ультиматум» прошел 15 мая в Иркутске во Дворце спорта «Труд».

Соревнования объединили бойцов из России, Бразилии, Сербии, Азербайджана, Киргизии и Таджикистана, а также более 2000 зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.