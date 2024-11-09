Подмосковные спортсменки гарантировали себе медали чемпиона России по боксу

Семь спортсменок Московской области вышли в финал чемпионата России по боксу среди женщин 19-40 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

Таким образом подмосковная сборная гарантировала себе семь призовых мест турнира.

В решающих поединках за золотые медали и чемпионские титулы выступят Любовь Макеева (57 кг, Клин), Юлия Чумгалакова (48 кг, Домодедово), Людмила Воронцова (57 кг, Химки), Елена Бабичева (63 кг, Королев), Дарима Сандакова (70 кг, Дмитров, СШОР по боксу МО), Ангелина Витова (70 кг, Королев, СШОР по боксу МО) и Кристина Ткачева (+81 кг, Химки).

Финалисты чемпионата России встретятся в ринге 9 ноября в 17-00 в Серпухове. Напомним, что на старте турнира Московскую область представляли 16 спортсменок.

В этом году чемпионат России по боксу среди женщин состоялся уже в 25-й раз. Участницами стали 172 спортсменки из 50 регионов России, что стало историческим рекордом этого престижного турнира.

Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.