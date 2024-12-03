Подмосковные специалисты обновили инфраструктуру стадиона в Мариуполе

Капитальный ремонт стадиона «Олимп» в Мариуполе провели под контролем подмосковных специалистов. Этот спортивный объект, имеющий важное значение для региона, получил обновленную инфраструктуру и современное оборудование, что позволит проводить на нем спортивные и массовые мероприятия на высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Основной футбольный газон размером 70×100 м полностью соответствуют современным требованиям и станет удобным местом для тренировок и соревнований.

Общая площадь восстановленного объекта составляет более 1800 кв. м. В процессе ремонта был отреставрирован фасад здания, проведены работы по замене кровли, установлены новые окна и двери, модернизированы системы электроснабжения и канализации.

Кроме того, на стадионе обновили спортивные площадки для мини-футбола и тенниса, а также беговые дорожки. Восстановили зрительные трибуны, вмещающие 1 400 зрителей, а также помещения административно-бытового корпуса, где созданы комфортные условия для спортсменов, инструкторов и тренеров.

Стадион «Олимп» станет не только символом восстановления большого спорта в Мариуполе, но и современной спортивной площадкой для всех горожан, способной вдохновить на здоровый образ жизни и активный досуг. Обновление инфраструктуры позволит проводить здесь тренировки и соревнования для жителей всех возрастов, повышая уровень массового спорта в регионе.

Работы на объекте курировал ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» и ФАУ «РосКапСтрой» обеспечили контроль на каждом этапе восстановительных работ.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.